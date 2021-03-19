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290 тысяч требует Горэнерго-НТ у застройщика скандального ЖК «Тимирязевский» в Тагиле

19 марта 2021, 16:01
Фото: 1mediainvest.ru
290 тысяч рублей через суд требует МУП Нижнетагильское Горэнерго-НТ выплатить застройщика ООО «СУ-1», которое обвиняется в обмане дольщиков при строительстве ЖК «Тимирязевский» на Вагонке.

Исковое заявление о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги принято к рассмотрению 17 марта 2021 года, дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства, согласно картотеки арбитражного суда Свердловской области.

До 8 апреля 2021 года ответчику необходимо предоставить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по поводу заявленных требований. В случае оплаты — доказательства оплаты задолженности. До 29 апреля 2021 года стороны могут представить в суд и направить друг другу дополнительные документы для обоснования своих позиций.

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце 2017 года должен был быть сдан в эксплуатацию первый дом в ЖК «Тимирязевский» в Дзержинском районе, застройщиком которого выступало ООО «СУ-1». В июне 2019 года дольщики обратились с заявлениями в прокуратуру, потому что квартиры были не сданы вовремя. 20 февраля 2020 года ООО «СУ-1» было признано банкротом. В феврале 2021 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере (ст. 165 УК РФ). Компания причинила имущественный ущерб на сумму более одного миллиона рублей 76 тагильчанам-дольщикам. В марте текущего года стало известно, что компенсации им выплатит Федеральный Фонд защиты дольщиков.

Дольщикам СУ-1 в Нижнем Тагиле будут выплачены компенсации
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#Суд#Вагонка#Тимирязевский#Горэнерго#СУ-1#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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