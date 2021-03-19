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Четыре дня жители Екатеринбурга протестуют против вышки 5G

19 марта 2021, 14:54
Фото: 1mediainvest.ru
Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге более трех суток выступают против установки вышки сотовой связи 5G и ведут дежурство в палатках.

16 марта жители района Уралмаш устроили акцию на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова. Далее была установлены смены и постоянное дежурство. Люди выступают против вышки, так как считают ее опасной и приносящей вред, пишет Е1.

На данную постройку у организаторов есть разрешение и заключение Роспотребнадзора. Это значит, что она безопасна для жителей. В администрации Екатеринбурга отметили, данный протест является результатом недостаточной осведомленности населения о данном продукте, виновников считают операторов сотовой связи, которые не продвигали продукт в массы.

В этом районе вышку пытались установить в конце прошлого года, но разрешения на постройку на тот момент не было.

Напомним, компания Tele2 в Нижнем Тагиле установила сотовую вышку, незаконно захватив часть территории жилого дома. Согласия жильцов на данный объект у компании нет.

Компания Tele2 незаконно захватила землю жилого дома в Нижнем Тагиле под свою вышку
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