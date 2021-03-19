Четыре дня жители Екатеринбурга протестуют против вышки 5G

На данную постройку у организаторов есть разрешение и заключение Роспотребнадзора. Это значит, что она безопасна для жителей. В администрации Екатеринбурга отметили, данный протест является результатом недостаточной осведомленности населения о данном продукте, виновников считают операторов сотовой связи, которые не продвигали продукт в массы.