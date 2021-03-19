Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Отмечается, что не функционируют как мобильные приложения, так и веб-версии соцсетей. Также пользователи сообщили о сбоях в работе сотовых операторов.
На данный момент Facebook вернулся к работе, но WhatsApp и Instagram также остаются недоступны.
Напомним, 10 марта Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России. Это связано с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы, однако перестали функционировать сайты Кремля, правительства, Государственной думы, Совфеда, Роскомнадзора, Минэкономики. Также произошел сбой у провайдера Ростелекома.