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Школьница покончила с собой в Новоуральске

19 марта 2021, 13:28
Фото: 1Mediainvest.ru
В Новоуральске несовершеннолетняя покончила с собой.

Тело обнаружила мать погибшей 16-летней девушки в квартире на улице Мамина Сибиряка. Женщина сразу же обратилась по телефону в «скорую», но приехавшие врачи констатировали смерть школьницы, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что несовершеннолетняя воспитывалась без отца. Девушка училась в школе № 48.

По факту смерти Следственный комитет полицией были направлены материалы проверка.

Напомним, 19 февраля покончил с собой 15-летней юноше из Екатеринбурга. Он учился в гимназии № 35. По словам тех, кто знал мальчика, он был спокойным и уравновешенным подростком. Знакомые отметили, что недавно парень расстался с девушкой.

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#Свердловская область#Самоубийство#Школьница#Новоуральск#Происшествия
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