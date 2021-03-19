Школьница покончила с собой в Новоуральске

Тело обнаружила мать погибшей 16-летней девушки в квартире на улице Мамина Сибиряка. Женщина сразу же обратилась по телефону в «скорую», но приехавшие врачи констатировали смерть школьницы, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что несовершеннолетняя воспитывалась без отца. Девушка училась в школе № 48.
По факту смерти Следственный комитет полицией были направлены материалы проверка.
Напомним, 19 февраля покончил с собой 15-летней юноше из Екатеринбурга. Он учился в гимназии № 35. По словам тех, кто знал мальчика, он был спокойным и уравновешенным подростком. Знакомые отметили, что недавно парень расстался с девушкой.