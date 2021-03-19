Укравшая у школьника телефон женщина разыскивается в Нижнем Тагиле

На записях видно, что ребенок отвлекся, чтобы переодеть обувь, а свой телефон оставил на скамейке. Подозреваемая подошла к ней и взяла телефон. Затем она спрятала его под пакет и незаметно убрала к себе. После этого заведение женщина покинула.