TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Выждал и пошел убивать»: расстрелявший свердловскую семью уралец получил пожизненное

19 марта 2021, 07:31
Фото: 1Mediainvest.ru
Расстрелявший чету и ребенка из Свердловской области убийца получил пожизненное заключение.

Свердловский областной суд признал жителя Тюмени виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством), сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Обвиняемый получил пожизненный срок.

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 27 Байкалово и областного главка МВД пришлось детально отработать связи погибших людей, в том числе родственные. Ими был установлен подозреваемый брат главы убитого семейства, который привлекался за незаконное хранение оружия.

Он долго не сознавался в преступлении и утверждал, что в момент убийства был дома. Но в машине убитого была обнаружена ДНК обвиняемого и орудие убийства. Мужчина целые сутки выжидал в палатке неподалёку от дома будущих жертв. Он тщательно готовился, выждал и пошел убивать, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, трагедия случилась летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой в Свердловской области. Около трех часов ночи он вошел в дом и из пистолета выстрелом в голову убил своего брата, его жену. Кроме того он выстрелил в их дочь, свою племянницу. Она позже скончалась в больнице. После расстрела семьи в доме, рядом с окровавленной мамой, осталась лежать новорожденная дочь. Сам Сабуров заявил, что малышке ничего не угрожало, так как он уходя закрыл дверь и в доме было тепло.

Расстрелявшему семью из-за наследства уральцу грозит пожизненное
Узнать подробнее

Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве семьи подросток из Перми рассказал о мотивах преступленияОбвиняемый в поджогах и массовом убийстве екатеринбуржец попросил суда присяжных
#Пожизненное заключение#Массовое убийство#Свердловская область#Приговор#Обвинительный приговор#Убийство#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14