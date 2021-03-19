«Выждал и пошел убивать»: расстрелявший свердловскую семью уралец получил пожизненное

Напомним, трагедия случилась летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой в Свердловской области. Около трех часов ночи он вошел в дом и из пистолета выстрелом в голову убил своего брата, его жену. Кроме того он выстрелил в их дочь, свою племянницу. Она позже скончалась в больнице. После расстрела семьи в доме, рядом с окровавленной мамой, осталась лежать новорожденная дочь. Сам Сабуров заявил, что малышке ничего не угрожало, так как он уходя закрыл дверь и в доме было тепло.