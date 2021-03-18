Обвиняемый в поджогах и массовом убийстве екатеринбуржец попросил суда присяжных

В марте 2020 года серия пожаров деревянных домов привела к гибели восьми человек. Подозреваемый Александр Понкратов, работающий застройщиком, дал признательные показания в поджогах, но позже отказался от них. Экспертизой он признан вменяемым.
Пожары произошли на улицах Шефской и Омской в Екатеринбурге. По версии следствия, 14 марта Александр, находясь в находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог на одной из улиц, 26 марта на другой. В обоих случаях следователи предполагают злой умысел, так как именно владельцы подожжённых домов не соглашались на расселение, сообщает Е1.
Мы заявили ходатайство о суде присяжных, оно будет рассмотрено на ближайшем заседании. Я уверен, что мой подзащитный не виноват в том, в чем его обвиняют,рассказал адвокат Александра Понкратова Игорь Упоров.
Мужчине под следствием грозит пожизненное заключение. Заседание суда закрытое.
Напомним, в Серове задержан мужчина по подозрению в серии поджогов домов на территории садовых участков.