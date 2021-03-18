Обвиняемый в поджогах и массовом убийстве екатеринбуржец попросил суда присяжных

Пожары произошли на улицах Шефской и Омской в Екатеринбурге. По версии следствия, 14 марта Александр, находясь в находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог на одной из улиц, 26 марта на другой. В обоих случаях следователи предполагают злой умысел, так как именно владельцы подожжённых домов не соглашались на расселение, сообщает Е1.