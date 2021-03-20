Экспресс-тест на наркотики принудительно прошли все сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

История началась с ранее судимого гражданина, которого задержали в феврале за вымогательство. Мужчина пошел на сделку со следствием и сообщил, что на регулярной основе употребляет наркотические средства вместе с инспектором ГИБДД. Он помогает задержанному избегать наказания за нарушение ПДД.