«Круг замкнулся»: тагильчане на Вагонке не смогли добиться устранения вышки от Tele2

Жители домов на улице Зари были недовольны местом расположения конструкции. Часть вышки занимала территорию, принадлежащую дому № 42.
Тагильчане приняли решение обратиться в администрацию города. Там жалобу рассмотрели и направили в прокуратуру Дзержинского района. Во время проведения проверки прокуратура установила факт самовольного занятия земельного участка в размере 0,87 квадратных метра, который находится по адресу Зари, 42. Было внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В результате ограждение было сдвинуто, рассказали редакции TagilCity.ru местные жители.
И, похоже, этим все и завершилось. Круг замкнулся,отметили они.
По словам тагильчан, они также планируют связаться с местными депутатами и рассказать им о происходящем.
Напомним, подрядчик, занимающийся установкой вышки, ранее сообщил TagilCity.ru, что у них имеется кадастровая выписка, на которой значится, что данный участок принадлежит контрагенту — владельцу магазина по адресу Зари, 36А.