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«Круг замкнулся»: тагильчане на Вагонке не смогли добиться устранения вышки от Tele2

20 марта 2021, 12:30
Фото: TagilCity.ru
Тагильчане не смогли добиться устранения вышки сотовой связи от Tele2, возведенной на Вагонке.

Жители домов на улице Зари были недовольны местом расположения конструкции. Часть вышки занимала территорию, принадлежащую дому № 42.

Тагильчане приняли решение обратиться в администрацию города. Там жалобу рассмотрели и направили в прокуратуру Дзержинского района. Во время проведения проверки прокуратура установила факт самовольного занятия земельного участка в размере 0,87 квадратных метра, который находится по адресу Зари, 42. Было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В результате ограждение было сдвинуто, рассказали редакции TagilCity.ru местные жители.

И, похоже, этим все и завершилось. Круг замкнулся,отметили они.

По словам тагильчан, они также планируют связаться с местными депутатами и рассказать им о происходящем.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, подрядчик, занимающийся установкой вышки, ранее сообщил TagilCity.ru, что у них имеется кадастровая выписка, на которой значится, что данный участок принадлежит контрагенту — владельцу магазина по адресу Зари, 36А.

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#Зари#Сотовая связь#Вышка#Протест#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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