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Недостроенный дом сгорел на Гальянке в Нижнем Тагиле

20 марта 2021, 05:30
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Частный строящийся дом сгорел на улице Фотеевская на ГГМ в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 20 марта в 00.58. Частный строящийся дом сгорел на площади 25 квадратных метров.

На тушение выезжали две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать за 10 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 1.51.

Напомним, 16 марта из-за пожара на улице Вязовская в Нижнем Тагиле квартирант отравился продуктами горения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Также было эвакуировано 15 жильцов, трое из которых дети.

Квартирант попал в больницу из-за пожара в центре Нижнего Тагила
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#Ггм#Пожар#Дом#Нижний Тагил#Происшествия
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