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Новая парковка для сотрудников ЕВРАЗа появится на Индустриальной в Нижнем Тагиле

20 марта 2021, 13:37
Фото: tagildorstroy в Instagram
Работники МУП «Тагилдорстрой» начали подготовительные работы вдоль ограждения предприятия ЕВРАЗ НТМК. Там появятся новые парковочные места для сотрудников градообразующего предприятия.

Отмечается, что работы начались в связи с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.

Строительство парковки проходит в рамках ремонта улицы Индустриальной, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. На данный момент для возведения парковочных мест рабочие устраняют 40 тополей.

От улицы Комсомольской до центрального НТМК вдоль дорог постоянно стоят машины. Невозможно очищать дорогу, поскольку в этом месте находятся деревья,отметил Игорь Васильев.

Напомним, был утвержден перечень дорог, на которых будет проводиться ремонт в рамках проекта БКАД в Нижнем Тагиле.

Утвержден перечень дорог для нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле
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