После смертельного ДТП с грузовиком на Тюменском тракте возбуждено уголовное дело

Уголовное дело заведено по статье 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.