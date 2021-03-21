31 млн взятки вменяют задержанному губернатору Пензенской области

Напомним, 24 февраля сообщалось о бывшем главе республики Марий Эл Леониде Маркелове, который получил 13 лет колонии за взятку в размере 235 миллионов рублей. Также его признали виновным в хранении боеприпасов и злоупотреблении своими должностными полномочиями. Также экс-глава Марий Эл должен будет заплатить штраф в размере 235 миллионов рублей.