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31 млн взятки вменяют задержанному губернатору Пензенской области

21 марта 2021, 10:48
Фото: Сайт правительства Пензенской области
Задержан из-за подозрений во взятке 31 миллион рублей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона был задержан у себя дома. На рабочем месте сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Кроме того, задержали главу группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, пишет E1.

По версии следствия, Иван Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получил взятку в размере 31 миллион рублей от Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Формация» Антона Колоскова. Денежные средства передавались через посредников и предназначались для получения «Биотэк» привилегий при заключении госконтрактов.

Компания «Биотэк» занимается поставками и производством экспресс-тестов на коронавирус. Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 24 февраля сообщалось о бывшем главе республики Марий Эл Леониде Маркелове, который получил 13 лет колонии за взятку в размере 235 миллионов рублей. Также его признали виновным в хранении боеприпасов и злоупотреблении своими должностными полномочиями. Также экс-глава Марий Эл должен будет заплатить штраф в размере 235 миллионов рублей.

Экс-глава Марий Эл осужден на 13 лет колонии за получение взятки
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