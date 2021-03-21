Бойцы ОМОН ворвались в квартиру и задержали шестерых человек в Нижнем Тагиле

Напомним, жителю поселка Кирпичный в Нижнем Тагиле грозит 20 лет за организацию наркопритона. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку в квартире дома в поселке Кирпичный. В результате был зафиксирован факт приобретения наркотических средств у безработного 26-летнего мужчины. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4,5 грамма мефедрона. Кроме того, полицейские нашли шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы.