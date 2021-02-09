Жителю Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за организацию наркопритона в Кирпичном

В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение об организации наркопритона. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку в квартире дома в поселке Кирпичный. В результате был зафиксирован факт приобретения наркотических средств у безработного 26-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
В помещении, кроме подозреваемого, находился ранее судимый 31-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружили наркотик.
На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4,5 грамма мефедрона. Кроме того, полицейские нашли шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы.
По предварительным данным следствия, осенью 2020 года ранее судимый за наркоторговлю мужчина организовал притон. Были опрошены соседи, определены посетители «заведения».
В отношении подозреваемого заведено несколько уголовных дел за организацию притона, торговлю наркотиками, производство наркотических средств и их хранение. По совокупности обвинений, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В отношении 31-летнего гостя подозреваемого заведено дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств).
Оба подозреваемых задержаны. Рассматривается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, полицейского из Нижнего Тагила подозревают в сдаче мочи за знакомого хоккейного тренера. Он по чужим документам сдал анализ на наркотики.