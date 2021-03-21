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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений завел личный Telegram-канал

21 марта 2021, 12:20
Фото: 1mediainvest.ru
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений решил начать вести личный канал в Telegram. На нем он опубликовал видеообращение, в котором поприветствовал аудиторию.

По словам священнослужителя, канал будет посвящен жизни церкви в Екатеринбурге. Митрополит хочет рассказывать об уральских святых, исторических событиях и различных местах Урала. Также он будет показывать изнутри события, происходящие в церкви.

Это не взгляд блогера, журналиста, историка или полемиста. Это взгляд сына церкви,заявил митрополит Евгений.

Напомним, 18 марта стало известно, что два автобуса с полицейскими и представителями Управления федеральной миграционной службы приехал в Среднеуральский женский монастырь для проверки документов паломников и жителей обители.

Полиция и миграционная служба нагрянули в Среднеуральский женский монастырь
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#Хобби#Церковь#Соцсети#Екатеринбург#Новости УрФО#Свободное время
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