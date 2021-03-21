«Ни одного iPhone не осталось»: в Екатеринбурге обокрали премиум-магазин Apple Cstore

Происшествие случилось на улице Ленина, 40 в Екатеринбурге. Неизвестные разбили витрину и проникли в магазин Cstore.
Я шел на работу около 8.00. К тому времени уже всё было вынесено. Обычно всё на витрине лежит, а сейчас ни одного iPhone не осталось, рассказал E1 очевидец.
В полицию по данному факту поступило заявление. Правоохранители организовали проверку. По результатам будет принято обоснованное решение.
Напомним, 14 марта сообщалось о трех кражах из магазинов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, которые произошли за одну ночь. В полиции сообщили об одном поступившем заявлении по факту хищения из магазина «Магнит» на улице Попова. Устанавливается сумма ущерба и обстоятельства происшествия. Еще два магазина на улицах Красных Зорь и Металлургов подверглись ночным кражам. Неизвестные разбили остекление торговых точек, забрались внутрь и вынесли часть товара.