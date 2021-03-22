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Администрация Екатеринбурга прокомментировала запрещенную информацию на сайте города

22 марта 2021, 08:56
Фото: pixabay.com
Фотографии противоправного содержания были размещены на сайте администрации Екатеринбурга. Мэрия дала разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

Проведена разъяснительная работа со специалистами, разместившими данную информацию, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Информация о рекламе наркотических средств и матом на сайте администрации Екатеринбурга, была размещена квартальными инспекторами в отчете, который направлен в адвокатское бюро, сообщает Znak.com.

Юрист направила заявление в прокуратуру Свердловской области о проверке областного сайта на предмет информации незаконного содержания.

Система размещения отчетной информации предусматривает фотофиксацию в формате «было-стало»,отмечают в администрации Свердловской области.

В России за незаконную рекламу и пропаганду наркотических веществ установлена ответственность по статье 6.13 КоАП.

Напомним, реклама наркотиков на сайте мэрии Екатеринбурга была обнаружена юристом. По мнению женщины, на сайте опубликованы фотографии, где не зацензурены ресурсы по распространению запрещенных веществ.

Из-за рекламы наркотиков на сайте мэрии Екатеринбурга юрист написала в прокуратуру
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