Два сотрудника правительства Пензенской области задержаны в Москве

В отношении главы Пензинской области ведется уголовное дело по получению через посредников денег, ценностей на сумму более 31 миллиона рублей. Средства были переведены от руководства фармкомпании «БИОТЭК» и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ». В обмен, компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов предоставлялись конкурентные преимущества, сообщают РИА Новости.