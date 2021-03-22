Потасовка со стрельбой произошла на скандальной овощебазе в Екатеринбурге

В инциденте участвовали члены талышской диаспоры и охрана директора базы Андрея Столбова, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с обстоятельствами инцидента источник.
С одной стороны были люди из числа личной охраны Столбова — некто Миша Арамильский, начальник охраны. С другой стороны — представители талышской диаспоры и их лидер Ахлиман,отметил инсайдер.
В результате потасовки есть пострадавший, который получил ранение в ногу резиновыми пулями. По словам главы пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по факту проводится проверка и будет вынесено обоснованное решение.