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Потасовка со стрельбой произошла на скандальной овощебазе в Екатеринбурге

22 марта 2021, 16:55
Фото: 1mediainvest.ru
В кафе возле продовольственной овощебазы № 4 в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой.

В инциденте участвовали члены талышской диаспоры и охрана директора базы Андрея Столбова, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с обстоятельствами инцидента источник.

С одной стороны были люди из числа личной охраны Столбова — некто Миша Арамильский, начальник охраны. С другой стороны — представители талышской диаспоры и их лидер Ахлиман,отметил инсайдер.

В результате потасовки есть пострадавший, который получил ранение в ногу резиновыми пулями. По словам главы пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по факту проводится проверка и будет вынесено обоснованное решение.

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