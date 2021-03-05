Полицейские начали стрельбу при задержании подозреваемых в сбыте наркотиков уральцев

Posted 5 марта 2021, 15:36
Published 5 марта 2021, 15:36
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Инцидент произошел вечером 4 марта, в поселке Садовый. Во время задержания фигуранты начали оказывать активное сопротивление, ударив одного из полицейских в лицо. На требования сдаться они не реагировали.
Чтобы сократить урон нападавшим, майор полиции использовал личный травматический пистолет. Он сделал два предупредительных выстрела в пол, но одна из пуль отрикошетила и попала в ногу 46-летнему подозреваемому. В результате госпитализировать никого не пришлось.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть пакетиков с веществом растительного происхождения, которые направлены на экспертизу,рассказал полковник Горелых.
Напомним, 4 марта стало известно, что российский военный попытался провести наркотики в тюбике с зубной пастой, но был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Кольцово.