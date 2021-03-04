Российский военный захотел провести гашиш в тюбике зубной пасты и попался в Кольцово

Российский военный захотел провести гашиш в тюбике зубной пасты и попался в Кольцово

Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Российский военный попытался провести наркотики в тюбике с зубной пастой, но был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Кольцово, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Как стало известно, наркотики мужчине подарили сослуживцы в Таджикистане. Он захотел привести подарок домой, однако сотрудники таможни обратили внимание на странное поведение военного и провели осмотр багажа.

На месте они сделали экспресс-тест, после чего стало понятно, что в тюбике находится наркотик,отметили в пресс-службе.

В отношении пассажира было возбуждено уголовное по статье 229 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в значительном размере). Позже таможенная экспертиза подтвердила заключение экспресс-теста: в тюбике был гашиш массой три грамма, рассказал заместитель начальника таможни аэропорта Роман Кадников.

В результате суд Екатеринбурга приговорил бывшего российского военного к трем годам лишения свободы.

Напомним, 4 марта СМИ сообщили, что задержанный 1 марта в Екатеринбурге капитан ГИБДД не только хранил, но и продавал наркотики.

Сюжеты:
Екатеринбург
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