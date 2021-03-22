Работала сиделкой: свердловчанка с сыном убили пенсионерку и подожгли ее квартиру

С помощью матери попав в квартиру, мужчина напал на хозяйку с электрошокером. Сообщники попытались найти деньги в квартире, но ничего не обнаружили. После обвиняемая покинула жилище. В квартире остался сын. Не желая, чтобы потерпевшая опознала его, мужчина совершил убийство пенсионерки и поджог ее квартиры, таким образом планируя уничтожить следы своего пребывания. Огонь повредил имущество на сумму около 250 тысяч рублей.