Владимир Путин планирует 23 марта привиться от COVID-19

Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение,подчеркнул Владимир Путин.
Президент РФ сделает прививку одной из трех российских вакцин, однако, какой именно — неизвестно, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что момент вакцинации Путина не будет являться публичным мероприятием, как это делали политики в других странах, сообщает ТАСС.
Напомним, 16 марта стало известно, что свердловские медики получили государственные награды за борьбу с коронавирусом от президента РФ Владимира Путина.