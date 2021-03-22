Владимир Путин планирует 23 марта привиться от COVID-19

Президент РФ сделает прививку одной из трех российских вакцин, однако, какой именно — неизвестно, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что момент вакцинации Путина не будет являться публичным мероприятием, как это делали политики в других странах, сообщает ТАСС.