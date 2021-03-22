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Зарубил инвалида топором и ограбил пенсионера: свердловчанин получил 10,5 лет тюрьмы

22 марта 2021, 06:54
Фото: 1mediainvest.ru
10,5 лет колонии строгого режима получил житель Артинского района за убийство инвалида и кражу банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее судимый местный житель, 1999 года рождения, признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Было доказано, что 24 сентября 2020 года около 23.30 обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения поселке Арти. В ходе ссоры с мужчиной, 1977 года рождения, который являлся инвалидом с детства и тоже был пьян, он избил его. Затем осужденный поставил на пол металлическое ведро, положил на него голову потерпевшего, взял в руки топор и нанес оружием несколько ударов по голове инвалида.

В результате, потерпевший скончался на месте происшествия от рубленой раны шеи. Обвиняемый свою вину признал полностью, но от дачи показаний отказался.

Также было установлено, что 28 июля 2020 года свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения похитил банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты у пенсионера в поселке Арти. Пользуясь этим, злоумышленник похитил с карты деньги на сумму свыше 7,5 тысяч рублей.

По совокупности суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также обвиняемый должен выплатить родственникам погибшего два миллиона морального вреда.

Напомним, в феврале 2020 года житель Артемовского получил девять лет лишения свободы за то, что зарубил соседку топором. Женщина отказалась одолжить ему деньги на алкоголь.

Убил за бутылку: в Артемовском мужчина зарубил старушку топором и сел на девять лет
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#Суд#Топор#Инвалид#Свердловская область#Арти#Убийство#Общество
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