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Posted 23 марта 2021, 15:49

Published 23 марта 2021, 15:49

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

17 новых автобусов выйдут на рейсы в Нижнем Тагиле до конца марта

23 марта 2021, 15:49
Сюжет
Касается каждого
17 новых автобусов, приобретенных администрацией Нижнего Тагила, выйдут на рейсы до конца марта.

Двенадцать автобусов приобретены в рамках национального проекта «Экология». На 14 рейс уже выпущен один из новых СИМАЗов, курирующий от ТЦ «Райт» до ВМЗ. Планируется, что до конца марта будут курсировать все закупленные транспортные средства в различных направлениях.

Автобусы переданы в аренду компаниям пассажиро-перевозчикам Нижнего Тагила. Одно из предприятий, которое заключило контракт на пользование транспортным средством, планирует принять их в ближайшее время. Две других фирмы занимаются подбором водителей и оформлением документации.

Мы рекомендовали перевозчикам использовать новые автобусы на социально значимых маршрутах, они связывают отдаленные районы города между собой. Одними из самых протяженных являются маршруты № 25р и 34, которые идут с Гальянки в поселок Рудника им. III Интернационала,отметил Михаил Семин, заместитель начальника управления городским хозяйством администрации города Нижний Тагил.

Таким образом, всего в марте на маршруты будет выведено 17 новых транспортных средств. Движение автобусов маршрута № 14, 25, 26, 33 по Ленинскому и Тагилстроевскому районам уже согласовано.

СИМАЗы также будут запущены на Новую Кушву и район Вагонки. 24 марта выпустят на рейсы еще три автобуса.

Мы связываем завтрашний день Нижнего Тагила с новой транспортной схемой, интеллектуальными системами организации движения и обновленными в рамках национального проекта дорогами,считает Егор Копысов, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству.

Рассчитанная потребность Нижнего Тагила в новых общественных транспортных средствах составляет 60 единиц. В связи с этим продолжится финансирование обновления парка муниципального автотранспорта.

Напомним, новые низкопольные автобусы появятся на маршрутах Нижнего Тагила.

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