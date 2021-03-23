17 новых автобусов выйдут на рейсы в Нижнем Тагиле до конца марта

Posted 23 марта 2021, 15:49
Published 23 марта 2021, 15:49
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Двенадцать автобусов приобретены в рамках национального проекта «Экология». На 14 рейс уже выпущен один из новых СИМАЗов, курирующий от ТЦ «Райт» до ВМЗ. Планируется, что до конца марта будут курсировать все закупленные транспортные средства в различных направлениях.
Автобусы переданы в аренду компаниям пассажиро-перевозчикам Нижнего Тагила. Одно из предприятий, которое заключило контракт на пользование транспортным средством, планирует принять их в ближайшее время. Две других фирмы занимаются подбором водителей и оформлением документации.
Мы рекомендовали перевозчикам использовать новые автобусы на социально значимых маршрутах, они связывают отдаленные районы города между собой. Одними из самых протяженных являются маршруты № 25р и 34, которые идут с Гальянки в поселок Рудника им. III Интернационала,отметил Михаил Семин, заместитель начальника управления городским хозяйством администрации города Нижний Тагил.
Таким образом, всего в марте на маршруты будет выведено 17 новых транспортных средств. Движение автобусов маршрута № 14, 25, 26, 33 по Ленинскому и Тагилстроевскому районам уже согласовано.
СИМАЗы также будут запущены на Новую Кушву и район Вагонки. 24 марта выпустят на рейсы еще три автобуса.
Мы связываем завтрашний день Нижнего Тагила с новой транспортной схемой, интеллектуальными системами организации движения и обновленными в рамках национального проекта дорогами,считает Егор Копысов, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству.
Рассчитанная потребность Нижнего Тагила в новых общественных транспортных средствах составляет 60 единиц. В связи с этим продолжится финансирование обновления парка муниципального автотранспорта.
Напомним, новые низкопольные автобусы появятся на маршрутах Нижнего Тагила.