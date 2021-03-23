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22 килограмма монет для оплаты долга принес приставу житель Северодвинска

23 марта 2021, 14:23
Фото: 1mediainvest.ru
Житель Северодвинска решил погасить долг более 38,7 тысяч рублей 22 килограммами монет номиналом от 10 копеек до 10 рублей, сообщает пресс-служба судебных приставов по Архангельской области.

Отмечается, что на момент погашения задолженности на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении местного жителя. Часть долга была погашена в результате применения приставами принудительных мер, остаток для погашения составлял 38,7 тысячи рублей. В результате мужчина пришел на прием к приставу, желая оплатить долг.

При себе мужчина имел два металлических ящика, заполненных монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек,отметили в пресс-службе.

Пересчитав все монеты, пристав сообщил, что долг был погашен. Всего в ящиках находилось 38,8 тысячи рублей.

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#Россия#Пристав#Монеты#Долг#Общество
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