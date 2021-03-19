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За долги свыше 5,6 млн приставами арестован «RАNGЕ RОVЕR» в Нижнем Тагиле

19 марта 2021, 05:33
Фото: 1mediainvest.ru
За задолженность на общую сумму 5,6 миллиона рублей судебные приставы Дзержинского района Нижнего Тагила арестовали автомобиль «RАNGЕ RОVЕR», сообщает пресс-служба ФССП Свердловской области.

На исполнении у приставов находятся исполнительные производства в отношении должника-организации на сумму 5,6 миллиона рублей. В рамках исполнения исполнительного документа должнику выставили требование о добровольном исполнении решения суда. Также были направлены запросы в кредитные организации, регистрирующие органы и стало известно, что за должником зарегистрировано несколько транспортных средств.

Так как директор организации уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал автомобили, было вынесено постановление о розыске имущества должника.

В ходе проведения совместного мероприятия с ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», автомобиль «RАNGЕ RОVЕR» был задержан сотрудниками ведомства. При этом за рулем находился директор организации. Теперь автомобиль подлежит принудительной реализации.

Напомним, в феврале житель Екатеринбурга лишился автомобиля «Ауди» из-за долгов по кредитам на 13 миллионов рублей.

В Екатеринбурге владелец Audi лишился автомобиля из-за долга 13 миллионов рублей
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#Судебные приставы#Автомобиль#Арест#Нижний Тагил#Экономика
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