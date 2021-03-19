За долги свыше 5,6 млн приставами арестован «RАNGЕ RОVЕR» в Нижнем Тагиле

На исполнении у приставов находятся исполнительные производства в отношении должника-организации на сумму 5,6 миллиона рублей. В рамках исполнения исполнительного документа должнику выставили требование о добровольном исполнении решения суда. Также были направлены запросы в кредитные организации, регистрирующие органы и стало известно, что за должником зарегистрировано несколько транспортных средств.