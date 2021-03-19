За долги свыше 5,6 млн приставами арестован «RАNGЕ RОVЕR» в Нижнем Тагиле

На исполнении у приставов находятся исполнительные производства в отношении должника-организации на сумму 5,6 миллиона рублей. В рамках исполнения исполнительного документа должнику выставили требование о добровольном исполнении решения суда. Также были направлены запросы в кредитные организации, регистрирующие органы и стало известно, что за должником зарегистрировано несколько транспортных средств.
Так как директор организации уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал автомобили, было вынесено постановление о розыске имущества должника.
В ходе проведения совместного мероприятия с ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», автомобиль «RАNGЕ RОVЕR» был задержан сотрудниками ведомства. При этом за рулем находился директор организации. Теперь автомобиль подлежит принудительной реализации.
Напомним, в феврале житель Екатеринбурга лишился автомобиля «Ауди» из-за долгов по кредитам на 13 миллионов рублей.