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Неизвестный украл наличные из кассы магазина в Нижнем Тагиле

Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

7 мая 2024, 10:50
Фото: tagilcity.ru

Неизвестный украл наличные из кассы магазина в Нижнем Тагиле

В одном из продуктовых магазинов известной сети, расположенной на Вагонке в Нижнем Тагиле, мужчина в кепке украл наличные из кассы. На него написали заявление в полицию.

Инцидент, о котором редакции TagilCity.ru рассказал подписчик, произошел 2 мая. В тот день из кассы пропало 37 тысяч рублей.

Данный гражданин в 14:18 часов по адресу проспект Вагоностроителей, 70, магазин «Регина» в отделе «Ермолино» вытащил наличные с кассы, когда продавец отвлеклась, — рассказал Михаил.

Владельцы надеются, что злоумышленник вернет деньги по своей инициативе. Спустя пять дней этого не произошло. В настоящее время отдел полиции Дзержинского района №17, куда было написано заявление, занимается установлением личности вора.

По данному факту в отделе полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили редакции в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в середине апреля на Вагонке местный житель попытался ограбить пункт выдачи заказов Wildberries. Однако злоумышленник даже не смог попасть внутрь — его приняли сотрудники ДПС, проезжавшие мимо.

Житель Вагонки ночью пытался обокрасть пункт Wildberries в Нижнем Тагиле
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