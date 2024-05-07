Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Инцидент, о котором редакции TagilCity.ru рассказал подписчик, произошел 2 мая. В тот день из кассы пропало 37 тысяч рублей.
Данный гражданин в 14:18 часов по адресу проспект Вагоностроителей, 70, магазин «Регина» в отделе «Ермолино» вытащил наличные с кассы, когда продавец отвлеклась, — рассказал Михаил.
Владельцы надеются, что злоумышленник вернет деньги по своей инициативе. Спустя пять дней этого не произошло. В настоящее время отдел полиции Дзержинского района №17, куда было написано заявление, занимается установлением личности вора.
По данному факту в отделе полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили редакции в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».
Напомним, в середине апреля на Вагонке местный житель попытался ограбить пункт выдачи заказов Wildberries. Однако злоумышленник даже не смог попасть внутрь — его приняли сотрудники ДПС, проезжавшие мимо.