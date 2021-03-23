Рост заболеваемости COVID-19 ожидается в Свердловской области

Также Креков рассказал о поступлении новой партии вакцины от COVID-19. На этой неделе планируется прибытие около 30 тысяч доз, а еще 60 тысяч прибудут на следующей неделе. Вице-губернатор отметил, что около 210 тысяч свердловчан привились первым компонентом и 180 тысяч человек — вторым.