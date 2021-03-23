Штраф в 11,8 млн за слив отходов планирует обжаловать Среднеуральская птицефабрика

Прокуратура сначала запрашивала штраф в размере 26 миллионов рублей. Однако потом снизила требования до 11,8 миллиона, пишет 74.ru со ссылкой на директора птицефабрики. Предприниматель рассказал, что на данный момент предприятие практически не работает — производство мяса птицы прекращено, а яйца выпускаются в меньшем объеме. Причиной стал слив производственных отходов.
По словам Андрея Косилова, у других предприятий стоки принимают, при этом у них даже отсутствует собственная система очистки. Он заявил, что на Среднеуральской птицефабрике установлены сооружения европейского уровня, но их не приняли.
Назвать сроки решения проблем птицефабрики Косилов не смог.
Напомним, Среднеуральская птицефабрика получила штраф в размере 11,8 миллиона рублей. Прокуратура установила, что производственные отходы долгое время сливались на земельные участки. В земле, которая подверглась исследованиям, были обнаружены хлорид-ион, сера, фосфор, натрий, магний и другие вещества в недопустимых количествах. Площадь загрязнения составила более восьми тысяч квадратных метров.