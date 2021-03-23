Штраф в 11,8 млн за слив отходов планирует обжаловать Среднеуральская птицефабрика

Прокуратура сначала запрашивала штраф в размере 26 миллионов рублей. Однако потом снизила требования до 11,8 миллиона, пишет 74.ru со ссылкой на директора птицефабрики. Предприниматель рассказал, что на данный момент предприятие практически не работает — производство мяса птицы прекращено, а яйца выпускаются в меньшем объеме. Причиной стал слив производственных отходов.