Скульптура о «славе спасателей и пожарных» появится в центре Екатеринбурга

Скульптурная композиция, посвященная «славе спасателей и пожарных», появится в центре Екатеринбурга. Мэрия города объявила конкурс эскизов. Планируется, что скульптура будет установлена в сквере на пересечении улиц Московской и Радищева, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На установку скульптуры повлияла региональная общественная организация ветеранов пожарной охраны и спасателей Свердловской области. Данная организация стала инициатором идеи. Принять участие в конкурсе предлагается профессиональным скульпторам, дизайнерам, архитекторам, а также компаниям и творческим коллективам. Эскизы принимаются до 6 апреля. По мнению главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, данный конкурс повысит качество городской среды. Напомним, 23 марта стало известно, что скульптуры из Европы закупят для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ. Скульптуры из Европы появятся в Тагильской лагуне Узнать подробнее Материалы по теме В парке Нижнего Тагила появилась отреставрированная скульптура Скульптуры из Европы появятся в Тагильской лагуне