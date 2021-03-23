Скульптура о «славе спасателей и пожарных» появится в центре Екатеринбурга

На установку скульптуры повлияла региональная общественная организация ветеранов пожарной охраны и спасателей Свердловской области. Данная организация стала инициатором идеи.
Принять участие в конкурсе предлагается профессиональным скульпторам, дизайнерам, архитекторам, а также компаниям и творческим коллективам.
Эскизы принимаются до 6 апреля. По мнению главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, данный конкурс повысит качество городской среды.
Напомним, 23 марта стало известно, что скульптуры из Европы закупят для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ.