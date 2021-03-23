Стая собак-убийц будет отловлена до конца марта на Вагонке в Нижнем Тагиле

Стая бродячих псов из 31 особи будет отловлена до конца марта у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе администрации города.

Там рассказали, что с 9 февраля отловом и последующем содержанием бездомных собак занимается ООО «Арсенал» из города Красноуральск. Животные находятся в красноуральском приюте. Они проходят лечение, социализацию. На сегодняшний день районная администрация подала заявки на отлов животных по адресам: проспект Ленинградский, 2, проспект Вагоностроителей и улица Чайковского. В службе есть карта мест постоянного обитания безнадзорных животных, и эти адреса им известны. В порядке очередности заявок отлов животных производится,отметили в пресс-службе. Хозяйка собаки, которую стая бездомных псов растерзала 20 марта на Ленинградском проспекте, рассказала редакции TagilCity.ru, что на следующий день они составили жалобу в администрацию города. Женщина добавила, что допускает написание заявления в прокуратуру. Напомним, 22 марта стая псов, оккупировавших микрорайон, разорвала еще одну собаку. Местные жители сообщили, что боятся выходить из дома. Еще одна собака погибла из-за стаи бездомных псов на Вагонке в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Материалы по теме «Страшно гулять»: стая бродячих псов разорвала собачку на Вагонке в Нижнем Тагиле Еще одна собака погибла из-за стаи бездомных псов на Вагонке в Нижнем Тагиле