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Еще одна собака погибла из-за стаи бездомных псов на Вагонке в Нижнем Тагиле

22 марта 2021, 15:03
Фото: скриншот видео читательницы TagilCity.ru
Стая бродячих псов, состоящая из 31 особи, растерзала еще одну собаку у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел 22 марта, около шести утра, рассказала редакции TagilCity.ru свидетельница происходящего Алёна. По ее словам, псы собрались в круг и начали выть:

Я в окно смотрю, а они разорвали свою собаку. Они уже между собой начали грызться, сегодня весь день шумят. Я закрываю окно, чтобы не слышать этот вой, писки и визги.

Алёна отметила, что уже обратилась с заявлением в администрацию Нижнего Тагила и местный «Райкомхоз».

У меня у самой есть маленькая собака, я теперь не знаю, где с ней гулять. За дом выйти невозможно. Они как тараканы, кишат там,рассказала Алёна.

Она подчеркнула, что замечать неладное местные жители начали около двух недель назад. Раньше в стаю собирались не больше семи-восьми собак, теперь же тридцать животных «разошлись» по всему микрорайону и «оккупировали» территорию.

Не дай бог, ты попадешь на их территорию. Они просто съедают. Начинают орать и бежать,в завершении заявила редакции Алёна.

Напомним, 20 марта эта же стая разодрала домашнюю собачку, которая потерялась у одной из местных жительниц. Четыре часа врачи боролись за жизнь пострадавшего животного, но им не удалось спасти его.

«Страшно гулять»: стая бродячих псов разорвала собачку на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Бродячие собаки#Собаки#Вагонка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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