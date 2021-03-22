Еще одна собака погибла из-за стаи бездомных псов на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 22 марта, около шести утра, рассказала редакции TagilCity.ru свидетельница происходящего Алёна. По ее словам, псы собрались в круг и начали выть:
Я в окно смотрю, а они разорвали свою собаку. Они уже между собой начали грызться, сегодня весь день шумят. Я закрываю окно, чтобы не слышать этот вой, писки и визги.
Алёна отметила, что уже обратилась с заявлением в администрацию Нижнего Тагила и местный «Райкомхоз».
У меня у самой есть маленькая собака, я теперь не знаю, где с ней гулять. За дом выйти невозможно. Они как тараканы, кишат там,рассказала Алёна.
Она подчеркнула, что замечать неладное местные жители начали около двух недель назад. Раньше в стаю собирались не больше семи-восьми собак, теперь же тридцать животных «разошлись» по всему микрорайону и «оккупировали» территорию.
Не дай бог, ты попадешь на их территорию. Они просто съедают. Начинают орать и бежать,в завершении заявила редакции Алёна.
Напомним, 20 марта эта же стая разодрала домашнюю собачку, которая потерялась у одной из местных жительниц. Четыре часа врачи боролись за жизнь пострадавшего животного, но им не удалось спасти его.