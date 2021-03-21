«Страшно гулять»: стая бродячих псов разорвала собачку на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:33ПроисшествияФото: Читательница TagilCity.ru
Происшествие случилось 20 марта около 9.15. За домом бегала стая бродячих собак. Очевидица насчитала 31 особь. В какой-то момент они набросились на маленькую собачку и растерзали её.
Всё произошло у меня на глазах. Бегало две стаи и напали на собачку. Я выбежала из дома, но к тому моменту бедняга уже еле ползала. Я сразу же отвезла пострадавшего питомца в клинику на ГГМ, рассказала TagilCity.ru читательница.
Четыре часа врачи боролись за жизнь пострадавшего животного, но им не удалось спасти её жизнь. Собеседница редакции сообщила, что вечером этого дня она отыскала хозяев питомца и сообщила им о происшествии.
Мне теперь стало страшно гулять. За домом просто кишат бродячие собаки. Бывает, сядут в круг и воют как волки, добавила тагильчанка.
Накануне в социальных сетях появилось сообщение о пропаже погибшей собаки. По нему жительница и вычислила хозяйку.
Еще одна девушка, проживающая неподалеку, также сообщила, что постоянно видит эту стаю.
Это не собаки, а лошади целые. У меня их видно из окна. Просто задолбали уже. Вчера вечером концерт устроили. Их вроде и ловить приезжают, но всё никак не поймают, рассказала жительница Вагонки.
Тагильчанка отметила, что в основном стая обитает возле гаражей. Хозяйка погибшего животного рассказала изданию, что собака была беспородной.
Напомним, 17 февраля тагильчанка рассказала о том, что в саду «Капасиха» под Нижним Тагилом бегают две хозяйские собаки, которые за месяц загрызли уже не одну домашнюю собаку, в том числе и ее пса. В итоге пострадавшие написали заявление в отделение полиции, где сейчас разбираются в произошедшем.