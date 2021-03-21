«Страшно гулять»: стая бродячих псов разорвала собачку на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, 17 февраля тагильчанка рассказала о том, что в саду «Капасиха» под Нижним Тагилом бегают две хозяйские собаки, которые за месяц загрызли уже не одну домашнюю собаку, в том числе и ее пса. В итоге пострадавшие написали заявление в отделение полиции, где сейчас разбираются в произошедшем.