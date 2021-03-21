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«Страшно гулять»: стая бродячих псов разорвала собачку на Вагонке в Нижнем Тагиле

Стая бродячих псов из 31 особи разодрала собачку у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.

Происшествие случилось 20 марта около 9.15. За домом бегала стая бродячих собак. Очевидица насчитала 31 особь. В какой-то момент они набросились на маленькую собачку и растерзали её.

Всё произошло у меня на глазах. Бегало две стаи и напали на собачку. Я выбежала из дома, но к тому моменту бедняга уже еле ползала. Я сразу же отвезла пострадавшего питомца в клинику на ГГМ, рассказала TagilCity.ru читательница.

Видео:Читательница TagilCity.ru

Четыре часа врачи боролись за жизнь пострадавшего животного, но им не удалось спасти её жизнь. Собеседница редакции сообщила, что вечером этого дня она отыскала хозяев питомца и сообщила им о происшествии.

Фото:Читательница TagilCity.ru

Мне теперь стало страшно гулять. За домом просто кишат бродячие собаки. Бывает, сядут в круг и воют как волки, добавила тагильчанка.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение о пропаже погибшей собаки. По нему жительница и вычислила хозяйку.

Фото:Читательница TagilCity.ru

Еще одна девушка, проживающая неподалеку, также сообщила, что постоянно видит эту стаю.

Это не собаки, а лошади целые. У меня их видно из окна. Просто задолбали уже. Вчера вечером концерт устроили. Их вроде и ловить приезжают, но всё никак не поймают, рассказала жительница Вагонки.

Тагильчанка отметила, что в основном стая обитает возле гаражей. Хозяйка погибшего животного рассказала изданию, что собака была беспородной.

Напомним, 17 февраля тагильчанка рассказала о том, что в саду «Капасиха» под Нижним Тагилом бегают две хозяйские собаки, которые за месяц загрызли уже не одну домашнюю собаку, в том числе и ее пса. В итоге пострадавшие написали заявление в отделение полиции, где сейчас разбираются в произошедшем.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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