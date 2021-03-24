До 7 млрд увеличится финансирование дорожных работ в Свердловской области в 2021 году

Он отметил, что регион постепенно переходит к «капиталоемким мероприятиям». Например, в Нижнем Тагиле в проект включена реконструкция моста на улице Циолковского стоимостью около 1,6 миллиарда рублей. Также на строительство ЕКАД планируется перераспределить девять миллиардов рублей на более ранние сроки.