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До 7 млрд увеличится финансирование дорожных работ в Свердловской области в 2021 году

24 марта 2021, 13:08
Фото: 1mediainvest.ru
6,9 миллиарда рублей составит общий объем финансирования дорожных работ в Свердловской области в 2021 году.

Эта сумма учтена с учетом дополнительных средств.

По распределению уже в этом году мы дополнительно получили 1,2 млрд рублей. То есть объем федеральной поддержки также существенный — более 4 млрд рублей, цитирует «Интерфакс» министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова.

Он отметил, что регион постепенно переходит к «капиталоемким мероприятиям». Например, в Нижнем Тагиле в проект включена реконструкция моста на улице Циолковского стоимостью около 1,6 миллиарда рублей. Также на строительство ЕКАД планируется перераспределить девять миллиардов рублей на более ранние сроки.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году будет отремонтировано 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.

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#Нацпроект БКАД#Свердловская область#Дороги#Финансирование#Мост на Циолковского#Касается каждого#Транспорт
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