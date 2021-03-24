TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Горячая линия» по зачислению детей в первый класс заработала в Нижнем Тагиле

24 марта 2021, 10:39
Фото: 1Mediainvest.ru
«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в первые классы школ начала работать в Нижнем Тагиле. Информация размещена на сайте УпрО.

С 22 марта звонки будут принимать специалисты Управления образования города с 15.00 до 17.00.

Все вопросы, связанные с зачислением в первые классы образовательных учреждений Нижнего Тагила, можно будет задать по телефонам:

36-36-96 (главный специалист управления образования Марина Михеева);

47-81-14 (добавочный 211) (главный специалист управления образования Елена Бабенко, по вопросам АИС «Е-услуги. Образование»).

Напомним, в Нижнем Тагиле заявления в первые классы в 2021 году будут приниматься по новой схеме. Прием начнется 1 апреля в 00.00 и завершится 30 июня. Подать его можно лично, через МФЦ, через Госуслуги или почтой.

Прием заявлений в первые классы по новым правилам начнется в Нижнем Тагиле 1 апреля
Узнать подробнее

Материалы по теме
В России сместились сроки запись детей в первые классыТагильские дошкольники возвращаются к занятиям во дворцах культуры и школах искусствЦелевая подготовка специалистов для медучреждений возобновится в Нижнем Тагиле
#Первый класс#Прием#Горячая линия#Заявление#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14