«Горячая линия» по зачислению детей в первый класс заработала в Нижнем Тагиле

С 22 марта звонки будут принимать специалисты Управления образования города с 15.00 до 17.00.
Все вопросы, связанные с зачислением в первые классы образовательных учреждений Нижнего Тагила, можно будет задать по телефонам:
36-36-96 (главный специалист управления образования Марина Михеева);
47-81-14 (добавочный 211) (главный специалист управления образования Елена Бабенко, по вопросам АИС «Е-услуги. Образование»).
Напомним, в Нижнем Тагиле заявления в первые классы в 2021 году будут приниматься по новой схеме. Прием начнется 1 апреля в 00.00 и завершится 30 июня. Подать его можно лично, через МФЦ, через Госуслуги или почтой.