К масштабной реорганизации готовится «КП — Екатеринбург» — СМИ

Екатеринбургская редакция и раньше работала в связке с нашим московским офисом. Поэтому ни о какой потере полномочий речи не идет. Что касается каких-либо изменений, то мы не стоим на месте и ищем различные пути для укрепления наших рейтингов в регионе,рассказала редакции TagilCity.ru редактор «КП-Екатеринбург» Екатерина Салтыкова.