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К масштабной реорганизации готовится «КП — Екатеринбург» — СМИ

24 марта 2021, 11:17
Фото: 1mediainvest.ru
Началась реформа издательского дома «Комсомольская правда» в Екатеринбурге.

Офис уже лишили части полномочий, в ближайшие дни в издательство с ревизией приедет генеральный директор и главный редактор федеральной «КП» Владимир Сунгоркин, сообщает Ура.ру со ссылкой на инсайдеров.

По их словам, у редакции отобрали полномочия по увольнению и трудоустройству сотрудников, сейчас это процесс будет происходить через Москву. О сокращениях работников объявили на этой неделе, это связано с падением тиража газеты.

Екатеринбургская редакция и раньше работала в связке с нашим московским офисом. Поэтому ни о какой потере полномочий речи не идет. Что касается каких-либо изменений, то мы не стоим на месте и ищем различные пути для укрепления наших рейтингов в регионе,рассказала редакции TagilCity.ru редактор «КП-Екатеринбург» Екатерина Салтыкова.

Она отметила, что это нормальный процесс развития для любого предприятия.

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