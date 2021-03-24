TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В отставку ушло правительство Пензенской области после ареста губернатора

24 марта 2021, 09:16
Фото: Яндекс.Карты
Правительство Пензенской области ушло в отставку 24 марта после того, как глава региона Иван Белозерцев был отстранен от должности. Он был задержан по делу о взяточничестве.

Чиновники продолжат выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пишет Znak со ссылкой на аппарат регионального правительства.

Напомним, Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки. По решению суда он был заключен под стражу. Кроме того, были задержаны основатель и председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и еще четыре человека. Следствие предполагает, что в январе–сентябре 2020 года Шпигель, его супруга и директор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали Белозерцеву взятки в размере 31 миллиона рублей. Белозерцев и Шпигель свою вину не признают. Губернатор Пензенской области был уволен 23 марта президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Задержанному за взятки губернатору Пензенской области предъявлено обвинение
Узнать подробнее

#Губернатор#Правительство#Отставка#Пенза#Политика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14