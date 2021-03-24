В отставку ушло правительство Пензенской области после ареста губернатора

Напомним, Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки. По решению суда он был заключен под стражу. Кроме того, были задержаны основатель и председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и еще четыре человека. Следствие предполагает, что в январе–сентябре 2020 года Шпигель, его супруга и директор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали Белозерцеву взятки в размере 31 миллиона рублей. Белозерцев и Шпигель свою вину не признают. Губернатор Пензенской области был уволен 23 марта президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия».