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Задержанному за взятки губернатору Пензенской области предъявлено обвинение

22 марта 2021, 10:40
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Задержанному по подозрению в получении многомиллионной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение.

Дополнительно обвинение предъявлено посредникам перевода денежных средств, а также непосредственным взяткодателям, директору компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге и Антону Колоскову, директору ОАО «Фармация», сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, 20 миллионов рублей наличными, наручные часы стоимостью более пяти миллионов рублей и автомобиль Mercedes-Benz V250D получил глава Пензенской области. Взамен от него требовалось помочь компании «Биотэк» обеспечить государственный контракт на поставку медпрепаратов в больницы Пензенской области, отмечает «Лента».

Иван Белозерцев отказался признать вину.

Напомним, задержан из-за подозрений во взятке 31 миллион рублей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

31 млн взятки вменяют задержанному губернатору Пензенской области
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