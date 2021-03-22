Задержанному за взятки губернатору Пензенской области предъявлено обвинение

Дополнительно обвинение предъявлено посредникам перевода денежных средств, а также непосредственным взяткодателям, директору компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге и Антону Колоскову, директору ОАО «Фармация», сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По версии следствия, 20 миллионов рублей наличными, наручные часы стоимостью более пяти миллионов рублей и автомобиль Mercedes-Benz V250D получил глава Пензенской области. Взамен от него требовалось помочь компании «Биотэк» обеспечить государственный контракт на поставку медпрепаратов в больницы Пензенской области, отмечает «Лента».
Иван Белозерцев отказался признать вину.
Напомним, задержан из-за подозрений во взятке 31 миллион рублей губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.