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Детский хоспис впервые на Урале открылся в Екатеринбурге

25 марта 2021, 13:50
Фото: Департамент информационной политики
Детский хоспис открылся на базе ОДКБ в Екатерибурге. Данное учреждение является первым подобным на Урале.

Хоспис был открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медицинское учреждение готово к круглосуточному пребыванию до 27 детей и родителей. В помещении расположены кабинеты выездной паллиативной бригады по оказанию помощи детям, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

В настоящий момент на Среднем Урале девять сотен детей находятся под паллиативным наблюдением. 101 ребенок получает респираторную поддержку на дому, 61 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила начальник отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елена Сапего.

Руководитель отметила, что особенность центра в том, что в медицинском учреждении собраны все необходимые специалисты направления. Кроме того, существует программ «социальной передышки». Благодаря ей, родители могут получить паузу, необходимую при уходе за неизлечимо больными детьми.

Напомним, 9 февраля сообщалось о возобновлении работы единственного в Екатеринбурге хосписа. 19 октября 2020 года учреждение было перепрофилировано для работы с больными коронавирусом. Учреждение рассчитано на прием 60 человек.

Единственный хоспис в Екатеринбурге снова возобновит работу
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#Больные дети#Дети#Свердловская область#Больница#Касается каждого#Новости УрФО#Здоровье
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