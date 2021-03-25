Похолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в выходные

В воскресенье, 28 марта, ночью ветер сменится на северо-западный и северный с порывами до 10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют ясную и малооблачную погоду. Ночные температуры будут до -6 градусов, днем потеплеет до 0 градусов.