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Сбежавшую с выставки животных обезьяну два дня пытаются поймать в ТЦ Асбеста

25 марта 2021, 16:10
Фото: скриншот видео паблика «Твой Асбест» во «ВКонтакте»
Обезьяну, которая сбежала с выставки животных в ТЦ «Райт» в Асбесте, пытаются поймать уже два дня. Животное свободно передвигается по помещению и прячется на подвесном потолке.

По словам свидетелей, организаторы хотели поймать обезьяну, но у них ничего не получилось.

Между тем, по некоторым данным, макака уже поранилась, уходя от погони. В некоторых местах видны капли крови,пишет паблик «Твой Асбест» во «ВКонтакте».

Ранее организаторы выставки надеялись, что животное, проголодавшись, вернется самостоятельно, однако обезьяна начала воровать продукты в супермаркете. Администрация ТЦ приняла решение вызвать специалистов по отлову животных из Екатеринбурга, но те до сих пор не приехали. Планируется, что выставка проработает до 12 апреля, однако местные жители хотят прекратить ее раньше. Для этого они обратятся в органы власти.

Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге сотрудники магазина сантехники не смогли самостоятельно поймать енота. Им пришлось обращаться к специалистам.

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#Животное#Тц#Асбест#Выставка#Происшествия
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