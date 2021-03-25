Сбежавшую с выставки животных обезьяну два дня пытаются поймать в ТЦ Асбеста

Ранее организаторы выставки надеялись, что животное, проголодавшись, вернется самостоятельно, однако обезьяна начала воровать продукты в супермаркете. Администрация ТЦ приняла решение вызвать специалистов по отлову животных из Екатеринбурга, но те до сих пор не приехали. Планируется, что выставка проработает до 12 апреля, однако местные жители хотят прекратить ее раньше. Для этого они обратятся в органы власти.