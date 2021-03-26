TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

13-летняя школьница бесследно пропала в Екатеринбурге

26 марта 2021, 04:25
Фото: 1mediainvest.ru
13-летняя Валерия Сазонова пропала в Екатеринбурге 25 марта.

Девочка ушла из дома 25 марта вечером, и до сих пор о ней ничего не известно. По словам родителей, раньше она никогда не сбегала, кроме того никаких конфликтов перед исчезновением у нее не было. Пропавшую искали всю ночь родители и поисковый отряд «Прорыв».

Пока никто ее не видел, мы надеемся, что ориентировка и соцсети сработают. Семья у нее благополучная и полная, рассказали Е1 в отряде.

Валерия никого не предупредила об уходе. Исчезновение дочери обнаружили родители, когда вернулись домой.

Приметы: рост 155 сантиметров, темно-русые волосы ниже плеч, темно-карие глаза. Была одета в розовую куртку с капюшоном, зеленую шапку с помпоном и серые ботинки.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Напомним, в Екатеринбурге с ноября 2020 года разыскивается 19-летний Александр Бутов. Он ушел из дома и не вернулся.

Почти четыре месяца разыскивается пропавший 19-летний парень из Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с ожогами на руках найден в больницеПропавшего неделю назад свердловчанина нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом
#Екатеринбург#Девочка#Пропала#Поиски#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14