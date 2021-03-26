13-летняя школьница бесследно пропала в Екатеринбурге

Девочка ушла из дома 25 марта вечером, и до сих пор о ней ничего не известно. По словам родителей, раньше она никогда не сбегала, кроме того никаких конфликтов перед исчезновением у нее не было. Пропавшую искали всю ночь родители и поисковый отряд «Прорыв».
Пока никто ее не видел, мы надеемся, что ориентировка и соцсети сработают. Семья у нее благополучная и полная, рассказали Е1 в отряде.
Валерия никого не предупредила об уходе. Исчезновение дочери обнаружили родители, когда вернулись домой.
Приметы: рост 155 сантиметров, темно-русые волосы ниже плеч, темно-карие глаза. Была одета в розовую куртку с капюшоном, зеленую шапку с помпоном и серые ботинки.
Напомним, в Екатеринбурге с ноября 2020 года разыскивается 19-летний Александр Бутов. Он ушел из дома и не вернулся.