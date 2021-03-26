13-летняя школьница бесследно пропала в Екатеринбурге

Девочка ушла из дома 25 марта вечером, и до сих пор о ней ничего не известно. По словам родителей, раньше она никогда не сбегала, кроме того никаких конфликтов перед исчезновением у нее не было. Пропавшую искали всю ночь родители и поисковый отряд «Прорыв».