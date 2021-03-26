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Экс-капитану ГИБДД из Екатеринбурга грозит до трех лет колонии за наркотики

26 марта 2021, 14:36
Фото: 1mediainvest.ru
В отношении 40-летнего бывшего командира взвода восьмой роты полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении наркотиков в значительном размере, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере) также было заведено в отношении другого местного жителя. Теперь ему и экс-сотруднику ГИБДД грозит до трех лет лишения свободы.

Версия следствия гласит, что 1 марта, вечером, командир взвода полка ДПС и другой екатеринбуржец в районе четвертого километра Кольцовского тракта приобрели наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон. Подозреваемые хранили наркотик при себе и планировали употребить лично, однако были задержаны.

Отмечается, что на момент задержания представитель ДПС находился не на службе и был без форменного обмундирования, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что полицейский съел часть наркотиков. После инцидента он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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