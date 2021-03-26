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Главным ответственным за недра ЯНАО стал уроженец Свердловской области

26 марта 2021, 15:39
Фото: 1mediainvest.ru
Уроженец Свердловской области Сергей Хрущев был назначен на должность директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

25 марта пост покинул Владимир Галуза, после чего место стало вакантным, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Сергей Хрущев родился 21 февраля 1971 года в селе Быньги. В 1992 году он принял решение приехать на Ямал. Там чиновник работал в Тарко-Сале и занимал пост экономиста компании «Пурнефтегазгеология». С 2009 по 2011 годы начал трудиться в Министерстве энергетики Российской Федерации, а в последнее время Хрущев работал директором по арктическим проектам в АО «Росгеология».

Напомним, 10 марта прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку, после чего губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия за заслуги перед регионом.

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#ЯНАО#Должность#Свердловская область#Работа#Общество
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