Главным ответственным за недра ЯНАО стал уроженец Свердловской области

Сергей Хрущев родился 21 февраля 1971 года в селе Быньги. В 1992 году он принял решение приехать на Ямал. Там чиновник работал в Тарко-Сале и занимал пост экономиста компании «Пурнефтегазгеология». С 2009 по 2011 годы начал трудиться в Министерстве энергетики Российской Федерации, а в последнее время Хрущев работал директором по арктическим проектам в АО «Росгеология».