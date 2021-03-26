Старт реноваций в Свердловской области ожидается в 2021 году

Состоялось заседание совета по комплексному развитию территорий. По его итогам в 2021 году могут появиться первые реализуемые проекты на Урале, сообщает «Федерал Пресс».
Мне точно известно, что субъекты ведут переговоры с инвесторами,отмечает Владимир Якушев, полпред президента в УрФО.
Для реализации задуманного, нужны соответствующие нормативные акты, переговоры, в связи с этим основная работа по проектам КРТ планируется и на последующие года.
Также обсуждения коснулись федеральных субсидий застройщикам. Денежные средства будут выделены в первую очередь в малых городах. Претендовать на вложения областные центры, могут при наличии на их территории множества объектов, которые нельзя изъять без компенсации.
При реализации проектов не забудут о правах граждан при расселении, отметил полпред Владимир Якушев.
Напомним, Закон о комплексном развитии территорий региона или реновации подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.