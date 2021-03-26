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Суд предложил ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге и H&M решить вопрос мирно

26 марта 2021, 11:57
Фото: 1Mediainvest.ru
Суд предложил провести совместную проверку представителям ТЦ «Гринвич» и магазина H&M, чтобы решить вопрос мирным путём.

Арбитражный суд предложил совместно осмотреть помещение представителям обеих сторон и попробовать договориться. В ходе осмотра предлагается найти причины отсутствия электроэнергии.

В случае, если стороны не достигнут консенсуса, рассмотреть вопрос проведения экспертизы, сообщается в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Представитель ТЦ «Гринвич» прокомментировал данное решение. Он отметил, что торговый центр согласен на проверку и ждёт её, пишет E1.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что H& M планирует подать в суд на управляющую компанию торгового центра «Гринвич». Причиной этого стало отсутствие электроэнергии на арендованных площадях. Магазин прекратил свою работу 24 сентября.

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