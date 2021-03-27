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3,6 млн выделено на проект по ремонту Исинского тракта в Нижнем Тагиле

27 марта 2021, 08:19
Фото: 1mediainvest.ru
3,6 миллиона рублей выделено на выполнение проектных работ по ремонту Исинского тракта в Нижнем Тагиле.

Заявки на электронный аукцион принимаются с 26 марта до 5 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 3,6 миллиона рублей. Заказчиков выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проектные работы необходимо выполнить для ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по Исинскому тракту на участке от улицы Ильича до водоема реки Иса в городе Нижний Тагил.

Работы нужно закончить до 20 июля 2021 года, включая получение заключения о достоверности определения сметной стоимости, при этом гарантия качества составит пять лет. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

Согласно техзадания, подрядчик должен разработать оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные инженерно-технические решения при ремонте объекта.

При этом надо предусмотреть использование новых технологий и материалов, ремонт проезжей части автомобильной дороги и тротуаров, замену бортового камня, восстановление газонов, кронирование и вырубку деревьев, ремонт остановок общественного транспорта и другие работы.

Напомним, 2,6 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле на площади 66,7 гектара.

2,6 млн выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Тагиле
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