3,6 млн выделено на проект по ремонту Исинского тракта в Нижнем Тагиле

Заявки на электронный аукцион принимаются с 26 марта до 5 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 3,6 миллиона рублей. Заказчиков выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проектные работы необходимо выполнить для ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по Исинскому тракту на участке от улицы Ильича до водоема реки Иса в городе Нижний Тагил.
Работы нужно закончить до 20 июля 2021 года, включая получение заключения о достоверности определения сметной стоимости, при этом гарантия качества составит пять лет. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
Согласно техзадания, подрядчик должен разработать оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные инженерно-технические решения при ремонте объекта.
При этом надо предусмотреть использование новых технологий и материалов, ремонт проезжей части автомобильной дороги и тротуаров, замену бортового камня, восстановление газонов, кронирование и вырубку деревьев, ремонт остановок общественного транспорта и другие работы.
Напомним, 2,6 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле на площади 66,7 гектара.