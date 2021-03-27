Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в подъезде на Уралмаше в Екатеринбурге

Данную информацию Е1 подтвердил источник в правоохранительных органах. Он рассказал, что отец находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент подозреваемый был задержан, но следователи не могут его допросить, поскольку мужчина до сих пор не протрезвел.